القوات العراقية تقتل انتحاريين من (داعش) داخل مسجد غربي البلاد

بغداد /سما/

قتلت قوات الحشد العشائري (أحد فصائل الحشد الشعبي العراقي) اليوم الإثنين، إثنين من الانتحاريين التابعين لتنظيم (داعش) بعد محاصرتهما داخل مسجد بإحدى القرى في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية (المسؤولة عن الأمن غربي محافظة الأنبار) لوكالة أنباء (شينخوا) "إن الحشد العشائري (مقاتلون سنة) في مدينة حديثة (160 كلم) غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار قتلوا إثنين من الانتحاريين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي بعد محاصرتهما داخل مسجد في قرية المدهم غرب حديثة".

وأوضح المحمدي أن مقاتلي الحشد العشائري أطلقوا النار بكثافة على الانتحاريين داخل المسجد ما أدى إلي تفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمة جدا في المسجد.

على صعيد متصل، قال أحد مقاتلي الحشد العشائري "أن قوات الجيش العراقي كانت تلاحق الإرهابيين وعندما لاحظنا دخولهما إلى مسجد قرية المدهم، طوقنا المسجد وأطلقنا النار عليهما ما أدى إلى تفجير الأحزمة التي يرتدونها".

وأشار إلى أن انفجار الأحزمة الناسفة أسفر عن تدمير المسجد بشكل شبه كامل، لكثرة المتفجرات الموجودة في الأحزمة.

يذكر أن الهجمات التي يشنها تنظيم (داعش) المتطرف ضد القوات العراقية وخاصة الحشد العشائري في المحافظات السنية التي كان يحتلها التنظيم، ارتفعت وتيرتها منذ مطلع شهر رمضان ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.