السختيان: مستمرون في خططنا ومشاريعنا لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتوفير فرص العمل

رام الله / سما /

صرح رجل الأعمال نضال سختيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فلسطين للاستثمار الصناعي وشركة بيت جالا لصناعة الأدوية، أن هذه الشركات ماضية في خططها الاستثمارية في قطاعي الأغذية والأدوية، حيث تعززت القناعة خلال هذه الجائحة بأهمية الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في هذين القطاعين المحوريين في أي اقتصاد.

وبين السختيان أن شركات فلسطين للاستثمار الصناعي تعتبر في مقدمة الشركات الغذائية في قطاعات الدواجن والألبان والزيوت النباتية والطحين، وكرست كل جهودها خلال الشهرين الماضيين لتأمين حاجة الأسواق من هذه المنتجات الهامة بشكل سلس ومنتظم.

أما شركة بيت جالا لصناعة الأدوية وشركة سختيان اخوان، فبالإضافة الى دورها الهام في تعزيز الأمن الدوائي في فلسطين، فقد حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً لا فتا في تصدير منتجاتها الى الكثير من دول العالم، كما تعمل بشكل دؤوب على تقديم نموذج ناجح في بناء علاقة تشاركية وتفاعلية مع مختلف جامعات الوطن في مواضيع البحث العلمي وتطوير الصناعة الدوائية.

وعن مساهمة هذه الشركات في المسؤولية المجتمعية، بين سختيان أنها تخصص سنوياً موازنة جيدة للمسؤولية المجتمعية، ولكن ونتيجة الظروف الصحية الاستثنائية هذا العام والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة الصحية، فقد لبت هذه الشركات نداء الوطن ورفعت قيمة تبرعاتها بشكل ملموس، لتبلغ 350 ألف دولار، منها 250 ألف دولار لصندوق وقفة عز وتبرعات نقدية وعينية في محافظات الوطن.

وأوضح أن شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (باديكو الصناعية) وشركاتها التابعة (شركة عزيزا، وشركة البينار، والوطنية للكرتون) تبرعت بقيمة 150 ألف دولار لصندوق وقفة عز و 50 ألف دولار تبرعات عينية ونقدية في المحافظات المختلفة.

وتبرع موظفو هذه الشركات بمبلغ 50 ألف دولار تمثل قيمة ثلاثة أيام عمل ضمن مبادرة للشركات الريادية، أعلن عنها بمناسبة عيد العمال العالمي.

فيما تبرعت شركة بيت جالا لصناعة الأدوية وشركات سختيان اخوان مناصفة بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق وقفة عز، إضافة لتبرعاتها العينية السخية لوزارة الصحة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وختم سختيان قائلا: "أنا على قناعة راسخة بأننا بتضافر جهود جميع مكونات المجتمع والإقتصاد الفلسطيني سنتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزنا سابقاً العديد من الأزمات وواصلنا صمودنا ونشاطنا على أرض فلسطين".