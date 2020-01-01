الدفاع المدني ينفذ 450 عملية تعقيم ويستجيب لـ551 حادث خلال شهر نيسان

رام الله / سما /

أصدرت العمليات المركزية، تقريرها الشهري لشهر نسيان، حيث بلغ مجمل الحوادث التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني 551 حادث حريق وإنقاذ، كانت 328 حادث حريق و223 حادث إنقاذ وبمعدل إستجابة لـ 18 حادث يومياً، نتج عنها 76 إصابة في حوادث سير وحرائق منازل، وسقوط عن ارتفاعات.

ونفذت إدارة الوقاية والسلامة العامة 1300 جولة ميدانية على المخابز ومحطات الوقود ونقاط بيع الغاز المنزلي والمحلات التجارية وهذه الجولات كانت لضمان عمل هذه القطاعات خلال فترة الطوارئ.

وعلى صعيد دور الدفاع المدني للحد من إنتشار فيروس كورونا نفذت الطواقم 450 عملية تعقيم للمدن والمخيمات والبلدات وشملت عمليات التعقيم المرافق الحيوية للمدن ومراكز الحجر والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية.