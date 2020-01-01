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الشرطة تقبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين

الإثنين 04 مايو 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين


جنين / سما /

 ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والآثار حول قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد الخرب الأثرية بالقرب من بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وتوجهت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار وبمساندة قوة من مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة إلى المكان وتمكنت القوة من إلقاء القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بعمليات الحفر والتنقيب.

وبتدوين إفادتهم أفادوا بأنهم كانوا يبحثون عن الذهب الأثري في المنطقة المذكورة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة #جنين

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