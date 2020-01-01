كتائب القسام وسرايا القدس ينعيان اثنين من عناصرهما

غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الاثنين، الشهيد أدهم محمود المصري (18 عاماً) من مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن الشهيد المصري استشهد إثر إصابته عن طريق الخطأ أثناء الرباط.

كما نعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي في بيان لها، المجاهد "أنور مصطفى حسن أبو حمادة" " 45 عاماً"، أحد عناصر سرايا القدس بلواء الشمال الذي استشهد اليوم الاثنين، في المستشفيات المصرية إثر مرض عضال ألم به.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين.