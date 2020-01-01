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ردا على تصريحات غازي حمد

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

الإثنين 04 مايو 2020 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين


غزة / سما /

قال لؤي المدهون مدير مكتب الوزير للمحافظات الجنوبية بأنه كان طرفا أصيلا في التوصل لاتفاق مع إدارة غزة للتنمية الاجتماعية ،والذي نتج عنه استرداد إدارات وبرامج عمل الوزارة في المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن الوزارة برام الله نتاج هذا الاتفاق فتحت برامجها بما فيها البرنامج الوطني الذي يقدم خدماته ل 81 الف اسرة ممتدة وقدمت خدماتها المتعددة لأكثر من مليون نسمة.

وأشار المدهون الى أنه" بوجود موظفي الشرعية داخل الوزارة تم تصويب الكثير من الإجراءات والمسلكيات الادارية الخاطئة، وآليات العمل التي كانت تخدم جهات حزبية في المحافظات الجنوبية".

وتابع "أن تصويب عمل الوزارة بتعليمات من معالي الوزير بما يخدم مصالح المواطنين وتقديم الخدمات لجموع أبناء شعبنا الفلسطيني بغض النظر عن الهوية الحزبية جعل غازي حمد ينقض على الاتفاق وانتزاع صلاحيتنا وصلاحيات موظفي رام الله لصالح موظفي حركة حماس ومتنفذيها داخل الوزارة لصالح حركته".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها غازي حمد صدمت المواطنين ، الذين عبروا عن سعادتهم  وارتياحهم من وجود موظفي الشرعية ولما قدموه من مساعدات وخدمات عبر برامج وخطط الوزارة برام الله.

وشدد المدهون "على أن المطلوب من غازي حمد الكف عن التصريحات الإعلامية التي تضرر بمصالح المواطنين وكف يد موظفي حماس عن التدخل في برامج عمل الوزارة برام الله، والالتزام الفوري بما تم الاتفاق عليه خدمة للمواطنين ولوصول المساعدات بطرق الصحيحة لجميع مستفيدي برامج الوزارة".

واستهجنت الوزارة "الاجراءات اللاأخلاقية من قبل الاجهزة الامنية بغزة بملاحقة  المدهون وذويه والتي طالت الملاحقة لغرفة والدته المريضة في مستشفى الشفاء بغزة."

#التنمية الاجتماعية #غازي حمد #حماس

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