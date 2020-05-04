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شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم

الإثنين 04 مايو 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم


الدوحة /سما/

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: "إنها أخبار كاذبة"​​​.

هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر.

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