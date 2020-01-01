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مصرع مواطنة بحادث دهس في جنين

الإثنين 04 مايو 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنة بحادث دهس في جنين


جنين / سما /

لقيت مواطنة (49 عاما) مصرعها نتيجة حادث دهس في مدينة جنين، اليوم الاثنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن المواطنة، وهي من سكان بلدة المغير جنوب شرق جنين، وصلت لمستشفى الرازي مصابة بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لحادث دهس على شارع جنين–نابلس في المدينة.

وأضاف ارزيقات أن تقرير خبراء حوادث السير بين أنه وأثناء عبور المواطنة للطريق، دهستها مركبة ما تسبب بإصابتها إصابة وصفت بالخطيرة، أدخلت على إثرها إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى الرازي، ثم أعلنت وفاتها.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق، كما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

#جنين #حادث دهس

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