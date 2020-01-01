  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قائمة بالمدن الأنظف بيئيا في العالم

الإثنين 04 مايو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة بالمدن الأنظف بيئيا في العالم


وكالات / سما /

تصدرت فيينا القائمة التي وضعها الخبراء لأنظف كبريات المدن في العالم بيئيا

ويفيد موقع Lonely Planet، بأن خبراء شركة استشارية كبيرة، درسوا الأوضاع في مدن العالم الكبيرة وفقا لعدد من المعايير. فمثلا قارنوا بين نسبة مساحة المناطق الخضراء العامة ومناطق التجول ومستوى تلوث الهواء، واستهلاك الطاقة من مصادر متجددة والحد الأدنى لكمية الماء التي يستهلكها الفرد ، وعدد السكان الذي يستخدمون وسائط النقل العام وعدد أسواق المزارعين.

وقد توصل الباحثون إلى أن في عاصمة النمسا- فيينا أكبر عدد من المتنزهات والحدائق العامة وأماكن الترفيه ووسائط النقل العام المريحة. وأن نصف سكان فيينا يشترون تذاكر سنوية لاستخدام وسائط النقل العام ويتخلون عن استخدام سياراتهم الشخصية لأنها تلوث الهواء الجوي.

وجاءت بالمرتبة الثانية مدينة ميونخ، التي تكثر فيها المتنزهات والحدائق العامة وفيها نظام متطور لوسائط النقل العام، ما سمح بتقليص استخدام السيارات الشخصية، وتقليل تلوث الهواء.

فيما احتلت برلين المرتبة الثالثة، لكثرة المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء فيها، إضافة إلى نظام متطور لوسائط النقل العام والحد الأدنى من استهلاك الفرد للمياه في أوروبا.

وجاءت العاصمة الإسبانية مدريد بالمركز الرابع، لكثرة الحدائق والمتنزهات ومناطق التجول الخضراء وحدائق النباتات.

ومن ضمن المدن الخمس الأولى، مدينة سان باولو البرازيلية، التي تتميز أيضا بحدائقها وعدد كبير من أسواق المزارعين واستخدام واسع لمصادر الطاقة المتجددة.

وصنفت ضمن المدن العشر الأولى كل من مانشستر ولشبونة وسنغافورة وأمستردام وواشنطن

#فيينا #النمسا #المدن #البيئة #العالم

الأكثر قراءة اليوم

ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

نيويورك تايمز: "كورونا" ينعش الحياة في غزة بتجارة "الملابس الواقية" إلى إسرائيل

غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية

وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

غزة: الشرطة تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال القطاع

توصية بتمديد حالة الطوارئ.. بالفيديو وزيرة الصحة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس

غزة : اصابة مواطن بعد سطو مجهولين على استديو تصوير

الأخبار الرئيسية

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة يوم غد الثلاثاء

غازي حمد يهاجم الوزير مجدلاني : "يتبنى العنصرية والكراهية ضد قطاع غزة "

صحيفة عبرية : حماس تستعد لعملية الأسر القادمة بعد الصفقة الوشيكة

149 إصابة بكورونا في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة

860x484 (1)

غزة: استشهاد مقاوم بطلق ناري بالخطأ خلال الرباط