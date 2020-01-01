صور.. صيني يكتشف ديدان في رئتيه بعد تناوله ثعبانا نيئا

وكالات / سما /

دخل أحد المواطنين الصينيين إلى المستشفى بعد تناوله ثعبانا نيئا ومواجهته صعوبة في التنفس لامتلاء رئتيه بالديدان.

ويظهر مقطع الفيديو، أحد أعضاء الفريق الطبي وهو يشير إلى وجود إصابات على شكل خط في رئتي الرجل إثر خضوعه للأشعة المقطعية، حيث تبين أن رئتيه مليئة بالثعابين الصغيرة والديدان الحية.

وقال المصاب، وانغ، إنه كان يأكل بانتظام قواقع الماء وجراد البحر وقد أكل مرارة ثعبان نيئ مرة واحدة.

ووفقا للأطباء أصيب وانغ بداء الجارات، وهي عدوى طفيلية تسببها الطفيليات التي تنقلها الأغذية.

وقد تحتوي المأكولات البحرية النيئة على بيض الدودة الشريطية، وهو على الأرجح الطريقة التي حصل بها وانغ على الديدان في رئتيه.

وتعتبر المأكولات البحرية النيئة نقطة جذب شهيرة في أسواق في الصين، حيث يتم بيع مجموعة متنوعة من الحيوانات الحية والغريبة والطيور والأسماك معًا. ومع ذلك، فقد خضعت هذه المؤسسات للماسح الضوئي منذ تفشي جائحة "كورونا" المُستجد في "ووهان".