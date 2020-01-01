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"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي

الإثنين 04 مايو 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي


وكالات / سما /

حسمت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية الجدل المثار حول وقف عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع طوال شهر رمضان.

وردا على سؤال من مقدم برنامج "الحكاية"، عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، حول ما إذا كان لدى الشبكة أي نية لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" أو تعديل بعض حلقاته، قال مازن حايك المتحدث باسم الشبكة: "ليس من المنطقي أن يتم إيقاف برنامج حصد أكثر من 200 مليون مشاهدة لأول حلقتين فقط".

وتابع للمشاهدين قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" وملسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".

​وكانت نقابة الإعلاميين منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، جاء في بيان نشرته النقابة: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص في نقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر".

وتابع البيان: "وبعد الاطلاع على الدستور في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وأكمل البيان: "وبعد الاطلاع على قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة، والتي تنص على الآتي، تهدف النقابة إلى ضمان آداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي".

أتم البيان: "قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب الإفطار مباشرة على قنوات "إم بي سي"، ومن ضيوفه ياسمين صبري وغادة عادل ومحمود كهربا وياسمين رئيس وأمينة خليل.

#رامز مجنون رسمي #إم بي سي

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