في 10 دقائق.. كيف تقضي على الصداع وآلام الظهر

وكالات / سما /

تعد اضطرابات النوم وآلام الظهر والصداع وانخفاض ضغط الدم، من أبرز الأعراض المرضية المزعجة، التي يعاني منها كثير من الناس، لكنه هناك بعض الطرق التي تساعدك في التخلص منها في وقت قياسي.

وينصح الخبراء بممارسة بعض التمارين الرياضية التي يمكن أن توفر حلولا سريعة للقضاء على الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، إضافة إلى بعض تمارين اليوغا، بحسب موقع "بينك فيلا" الأمريكي.

وتعد تلك التمارين وسيلة مناسبة للأشخاص الذي لا يستطيعون ممارسة التمرينات الرياضية، التي تعتمد على الحركة الكبيرة بشكل منتظم، بحسب الموقع الذي أوضح أن هناك وضعية لليوغا بسيطة تُسمى "Asana"، مدتها 10 دقائق وتستطيع ممارستها لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة من شأنها حل العديد من المشكلات الصحية.

وهذه الوضعية معروفة بوضع الأقدام على الحائط وتتميز بسهولة أدائها في أي مكان، فكل ما تحتاجه هو الاستلقاء على الظهر ورفع الجزء السفلي منه على وسادة ورفع الأقدام على الحائط بحيث يتخذ الجسم شكل حرف "L".

ويجب على الشخص، خلال وقت التمدد، أن على آداء تمرين الشهيق والزفير، حيث يؤدي الزفير لإبطاء معدل ضربات القلب وتهدئة المخ.

ولهذا الوضع فوائد كثيرة على صحة الجسم، تشمل تقليل آلام التهابات المفاصل، وتنشيط الدورة الدموية بشكل جيد، ويخفف من حدة التوتر ونوبات القلق، ويخفف من آلام الظهر والصداع الشديد.

كما يفيد هذا التمرين في منحك شعورا بالراحة لأوتار الركبة وأسفل الظهر، ويقلل من تورم القدمين والكاحلين، ويعزز من قدرة الجهاز الهضمي ويعالج مشكلات الهضم المزعجة.

ويساعد هذا التمرين أيضا على علاج الأرق واضطرابات النوم، وعلاج حالات الاكتئاب البسيطة، إضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في استرخاء العمود الفقري والأطراف، ويعطي شعورا بالراحة النفسية والعقلية.

لكن الموقع حذر من خطورة هذا التمرين على بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الجلوكوما أو مشاكل الفتق في الظهر والرقبة.