  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تحذر من قرار مصادقة حكومة الاحتلال على الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

الإثنين 04 مايو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من  قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، ان هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به .

وطالب أبو الرب، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

 
#وزارة الأوقاف #حكومة الاحتلال #الحرم الإبراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

نيويورك تايمز: "كورونا" ينعش الحياة في غزة بتجارة "الملابس الواقية" إلى إسرائيل

غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية

وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

غزة: الشرطة تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال القطاع

توصية بتمديد حالة الطوارئ.. بالفيديو وزيرة الصحة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس

غزة : اصابة مواطن بعد سطو مجهولين على استديو تصوير

الأخبار الرئيسية

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة يوم غد الثلاثاء

غازي حمد يهاجم الوزير مجدلاني : "يتبنى العنصرية والكراهية ضد قطاع غزة "

صحيفة عبرية : حماس تستعد لعملية الأسر القادمة بعد الصفقة الوشيكة

149 إصابة بكورونا في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة

860x484 (1)

غزة: استشهاد مقاوم بطلق ناري بالخطأ خلال الرباط