300 مليون مشارك في اجتماعات عن بعد باستخدام تطبيق "زووم" يوميا

وكالات / سما /

تراجعت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة الذكية "زووم" عن البيانات التي نشرتها في وقت سابق وأشارت فيها إلى أن 300 مليون مستخدم يستخدمون التطبيق يوميا، وقالت إن الصحيح هو أن التطبيق يستخدم حاليا في عقد حوالي 300 مليون اجتماع شهريا.

يذكر أن تطبيق "زووم" يستخدم بشكل أساسي في عقد الاجتماعات واللقاءت بين مجموعات من الأشخاص عن بعد بما يشبه تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع "ذا فيرج" المتخصص في التكنولوجيا كان أول من رصد هذا التغيير في طريقة حساب استخدام تطبيق زووم، ثم تواصل مع الشركة المشغلة للتطبيق التي عدلت بيانها السابق واعترفت بوجود خطأ في حساب عدد المستخدمين.

وقال متحدث باسم شركة زووم في بيان عبر البريد الإلكتروني "نشعر بالفخر والتواضع لأننا ساعدنا في بقاء أكثر من 300 مليون مشارك في اجتماعات يوميا على تواصل في ظل الجائحة (فيروس كورونا المستجد كوفيد19-)... في الرسالة التي نشرناها يوم 22 أبريل أشرنا على سبيل الخطأ وبدون تعمد إلى هؤلاء المشاركين باعتبارهم مستخدمين وأشخاص، وعندما أدركنا هذا الخطأ قمنا بتعديل الكلمة من مستخدمين إلى مشاركين وهذه مراقبة حقيقية من جانبنا".

ولم تكشف شركة زووم عن العدد الحقيقي للمستخدمين النشيطين يوميا على التطبيق.