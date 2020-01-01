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"غوغل" تطرح تحديثا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف

الإثنين 04 مايو 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطرح تحديثا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف


وكالات / سما /

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها "غوغل ديو" والذي يسمح لأول مرة بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف.

ويسمح تحديث "غوغل ديو" بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية ومرئية من دون الحاجة للتسجيل برقم هاتف، كل ما عليك هو تحميل التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "غوغل" قررت عدم ربط رقم الهاتف بخدمة "غوغل ديو" في تحديثها الجديد، وهو ما سيجعله تطبيق فريد من نوعه في إمكانية إجراء مكالمات من دون الحاجة إلى رقم هاتف.

ويعتمد تطبيق "غوغل ديو" لتفريق المستخدمين عن بعضهم البعض على البريد الإلكتروني وليس رقم الهاتف.

وطرحت "غوغل" تلك التقنية في وقت سابق على نسخة الويب الخاصة بها، ومن متوقع أن تطرحها قريبا على كل مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأتاحت كذلك غوغل في تحديثها إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص أكبر يصل إلى 12 شخصا، لمساعدة المستخدمين في إنهاء أعمالهم خلال فترات الإغلاق الواسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت غوغل إلى أن تطبيقها يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي لضمان تشفير عالي للاتصالات وتقليل الانقطاعات الصوتية.

وأعلنت "غوغل" أن استخدام "ديو" ارتفع بنسبة من 180% إلى 800% بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في معظم دول العالم.

وأضاف تطبيق "غوغل ديو" أيضا إمكانية الحصول على لقطات خلال الاتصال بحيث يمكنك الاستفادة منها في وقت لاحق.

#غوغل #هاتف

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