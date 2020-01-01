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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

الإثنين 04 مايو 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين عشرة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في الخليل وهم: محمود إسحق أبو هشهش (28 عاماً)، وشقيقه محمد وهما أسيران سابقان حيث جرى اعتقالهما من بلدة دورا، علاوة على المواطنين عبيده جابر الطيطي، وإسلام محمد جوابره من مخيم العروب، ومواطن آخر اُعتقل من بلدة إذنا وهو عبد الفتاح عطا الله أبو جحيشة.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة قفين قضاء طولكرم وهما: عبد الرحمن باسل هرشة (20 عاماً)، وبراء منير عمار (21 عاماً).

كذلك جرى اعتقال لمواطن من بلدة مركة قضاء جنين وهو نورس فراس صبيح (20 عاماً)، علماً أنه يعاني من مشاكل صحية صعبة في الظهر.

يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق زياد أبو سالم من بلدة أبو شخيدم قضاء رام الله، وعميد الحوتري من نابلس. 

#نادي الأسير

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