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"الجلاء" يضم لاعبين من الصداقة

الإثنين 04 مايو 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجلاء" يضم لاعبين من الصداقة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن تعاقد الجلاء مع لاعبين جديدين في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأكدت التقارير أن الجلاء تعاقد مع الثنائي إسماعيل أبو شرف ومحمد أبو سليم مدة موسم واحد, بعد رحيلهما عن الصداقة مؤخرا.

وأوضحت أن الجلاء يطمح للظهور بشكل قوي بالدرجة الممتازة خلال الموسم القادم, ما دفع النادي لإبرام سلسلة من التعاقدات حتى الآن.

يشار إلى أن الجلاء, الذي صعد للممتازة عقب حلوله وصيفا لدوري الأولى هذا الموسم خلف التفاح, سبق له التعاقد مع كل من أحمد أبو بلال, وبلال العبيد, ومحمد زهد, ونصار البحيري, ومحمد أبو عويضة.

#الجلاء #الصداقة #الممتازة

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