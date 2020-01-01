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قرار بوضع اللاعبين في العزل قبل استئناف المسابقات

الإثنين 04 مايو 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بوضع اللاعبين في العزل قبل استئناف المسابقات


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إجراءات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالضفة المحتلة, حال استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الفلسطيني ينوي وضع اللاعبين والأجهزة الفنية في الحجر الصحي مدة أسبوعين على الأقل, قبل العودة للملاعب, لضمان التأكد من سلامتهم.

وأوضحت أن الاتحاد حريص بشكل كامل على عدم إصابة أي شخص بفيروس "كورونا", قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن استئناف المسابقات.

يشار إلى أن دوريي المحترفين والمحترفين الجزئي توقفا قبل النهاية بـ3 جولات, الأمر الذي سيجعل الصراع مشتعلا حال رجوع المسابقتين.

#اللاعبين #الاتحاد الفلسطيني #المسابقات

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