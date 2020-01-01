مدافع ليفربول يُبرز الآثار النفسية للعزل الصحي

وكالات / سما /

اعترف ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول، بأنه يواجه صعوبات بالغة على الصعيد النفسي والمعنوي، أثناء فترة الحجر الصحي، مشدداً على أن اللاعبين سيحتاجون إلى وقت “للتعافي ذهنياً” من هذه الأزمة.

وبينما فتحت بعض أندية الدوري الممتاز مرافقها التدريبية وسط ظروف صارمة، إلا أن لاعبي ليفربول لا يزالون يتدربون في منازلهم ولم يتم تحديد موعد عودتهم إلى “ميلوود”.

وقال المدافع الكرواتي في تصريحات صحفية نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: “لم يكن الأمر سهلاً حيث تم إبقاؤنا في منازلنا لمدة 46 يوماً حتى الآن. الجانب النفسي هو الأصعب”.

وتابع: “أعمل بمفردي قدر الإمكان، أركل الكرة قليلاً مع ابني في الحديقة، لكن التدرب مع الفريق مختلف تماماً (..) أحاول أن أبقى متحمساً بأي طريقة ممكنة. أستيقظ في الصباح وأخبر نفسي [سأحصل على تدريب مكثف اليوم] وعلى الأقل تمكنت من فقدان بعض الوزن”.

وأضاف: “آمل أن يتوصل رئيس اليويفا ألكسندر سيفيرين وجميع الأشخاص الآخرين من الاتحاد الأوروبي والفيفا إلى حل حتى لا نضطر لخوض 15 مباراة في 30 يوماً”.

وأردف: “نحن بحاجة إلى إجازة بعد انتهاء الوباء، بحاجة لقليل من الوقت مع أنفسنا، لم تكن هذه إجازة حقاً لأن اللاعبين سيحتاجون إلى التعافي الذهني من الفيروس والحجر الصحي الناجم عنه”.