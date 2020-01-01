  1. الرئيسية
  2. الرياضة

حسم موقف كريستيانو رونالدو من العودة إلى يوفنتوس

الإثنين 04 مايو 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسم موقف كريستيانو رونالدو من العودة إلى يوفنتوس


وكالات / سما /

إدعت وسائل الإعلام البرتغالية أن كريستيانو رونالدو عالق في جزيرة ماديرا (موطنه الأصلي) بسبب أن طائرته الخاصة غير مسموح لها الانطلاق من مدريد بسبب قيود السفر.

ولكن الصحف الإيطالية هذا المساء أكدت أن كريستيانو أصبح الآن جاهزاً للعودة إلى تورينو لكي يستعد للحاق بتدريبات يوفنتوس الجماعية المرتقبة.

كان وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا قد أعلن أنه لن يتم السماح بالتدريبات الجماعية إلا قبل 18 مايو القادم.

وعلى أي حال فإن النجم البرتغالي سيحتاج للقاء لفترة أسبوعين في منزله بالحجر الصحي قبل أن يتم السماح له بالتدرب مع فريق البيانكونيري.

وأوضحت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية وعدة صحف أخرى أن طائرة رونالدو الخاصة هبطت في فونشال في وقتٍ سابق وأن النجم صاحب القميص رقم 7 جاهز للعودة لإيطاليا قبل نهاية اليوم.

حيث أكدت أن التقارير الخاصة بحركة الطائرات لمحت طائرة تمر بالعاصمة الإسبانية ويُزعم أنها طائرته الخاصة.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

نيويورك تايمز: "كورونا" ينعش الحياة في غزة بتجارة "الملابس الواقية" إلى إسرائيل

غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية

وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

قاتل بن لادن يكشف تفاصيل العملية بعد 9 سنوات

غزة: الشرطة تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال القطاع

توصية بتمديد حالة الطوارئ.. بالفيديو وزيرة الصحة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس

الأخبار الرئيسية

غازي حمد يهاجم الوزير مجدلاني : "يتبنى العنصرية والكراهية ضد قطاع غزة "

صحيفة عبرية : حماس تستعد لعملية الأسر القادمة بعد الصفقة الوشيكة

149 إصابة بكورونا في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة

860x484 (1)

غزة: استشهاد مقاوم بطلق ناري بالخطأ خلال الرباط

اشتية يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطورئ لمدة شهر