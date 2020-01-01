حسم موقف كريستيانو رونالدو من العودة إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

إدعت وسائل الإعلام البرتغالية أن كريستيانو رونالدو عالق في جزيرة ماديرا (موطنه الأصلي) بسبب أن طائرته الخاصة غير مسموح لها الانطلاق من مدريد بسبب قيود السفر.

ولكن الصحف الإيطالية هذا المساء أكدت أن كريستيانو أصبح الآن جاهزاً للعودة إلى تورينو لكي يستعد للحاق بتدريبات يوفنتوس الجماعية المرتقبة.

كان وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا قد أعلن أنه لن يتم السماح بالتدريبات الجماعية إلا قبل 18 مايو القادم.

وعلى أي حال فإن النجم البرتغالي سيحتاج للقاء لفترة أسبوعين في منزله بالحجر الصحي قبل أن يتم السماح له بالتدرب مع فريق البيانكونيري.

وأوضحت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية وعدة صحف أخرى أن طائرة رونالدو الخاصة هبطت في فونشال في وقتٍ سابق وأن النجم صاحب القميص رقم 7 جاهز للعودة لإيطاليا قبل نهاية اليوم.

حيث أكدت أن التقارير الخاصة بحركة الطائرات لمحت طائرة تمر بالعاصمة الإسبانية ويُزعم أنها طائرته الخاصة.