"PalPay" بالشراكة مع بنك فلسطين تحصل على تراخيص إطلاق محفظتها الإلكترونية "محفظتي"

رام الله /سما/

أعلنت شركة PalPay، بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين وهي الشركة الرائدة لحلول الدفع الإلكتروني التي أٍسستها المجموعة في العام 2010 عن حصولها على التراخيص اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية لإطلاق محفظتها الإلكترونية "بال بي محفظتي". وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف الى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع دون الحاجة الى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية.

وستمكن "محفظة بال بي" مستخدميها من التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد قروضهم ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الإشتراكات المختلفة والألعاب، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء والعديد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما يمكن شحن المحقظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

وعلى مدار ست سنوات سابقة، قامت الشركة بتطوير هذه المنظومة، والتعاقد مع شركة فيزا العالمية لتوفير خدمات محفظتي وبطاقات فيزا كارد والتي تتيح للمواطن استخدامها محلياً ودولياً. وبالحصول على الترخيص النهائي من سلطة النقد، فقد استكملت الشركة جميع استعداداتها لإطلاق هذه الخدمة وهذا النظام. والذي يتكون من شبكات؛ الوكلاء، والتجار، ومزودي الخدمات، ومزودي البضائع، وتطبيقات الهواتف الذكية وبطاقات فيزا المستخدمة من قبل كل من يرغب بالإشتراك في بال بي – محفظتي.

من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد عزام الشوا أن ترخيص شركات خدمات الدفع الالكتروني يأتي من ضمن استراتيجية سلطة النقد للشمول المالي التي تهدف الى إيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما أنها ستوفر خدمات الدفع أيضاً للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، والرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما أن عمل شركات خدمات الدفع الإلكتروني سيخضع لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية وخصوصاً في ظل التحديات الصحية التي نواجهها.

من ناحيته، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته لحصول شركة PalPay على تراخيص تقديم الخدمة على المستوى الوطني، مؤكداُ بأن PalPay احتفلت بـ 10 سنوات على تأسيسها والتي قامت خلالها بتطوير خدمات دفع عالية الجودة أثبتت قدرتها ولاقت استحساناً من جميع فئات المجتمع الفلسطيني. مضيفاُ بأن المحفظة الإلكترونية الجديدة ستضيف خدمات جديدة ونوعية لمجموعة الخدمات المقدمة من شركة PalPay وستستهدف المواطنين الغير بنكيين وتمكنهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابفاً وحصراً فقط لمن له حساب بنكي.

وقال الشوا بأن PalPay تأسست في العام 2010، وخلال العشر سنوات من عمرها توسعت وكونت شبكة كبرى من نفاط البيع الإلكترونية وصلت الى حوالي 7000 نقطة بيع. كما تعاقدت مع ما يزيد عن 100 شركة وتاجر وجامعة ومؤسسة ومقدم خدمات شملت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً الى رفح جنوباً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية وهو ما يشكل البيئة المناسبة والحاضنة المناسبة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

من ناحيته، أكد السيد إياد قمصية مدير عام شركة PalPay، بأن نظام "بال بي محفظتي" سيتيح لأي شخص يشترك فيه بالحصول على بطاقة فيزا العالمية بكل خصائصها، كما سيتيح له مجموعة كبيرة جداً من العمليات مثل تحويل مبلغ مالي الى شخص آخر مشترك في المحفظة أو مشترك في محافظ أخرى مستقبلا مما يوسع دائرة الدفع من شخص إلى آخر (الدفع لصديق). باستخدام عدة طرق سريعة وسهلة بالدفع لشبكة التجار المتعاقدين مع الشركة والمنتشرين في جميع أنحاء الوطن، ابتداءً من السوبر ماركت الى المطاعم وجميع الفئات الأخرى، إضافة الى تسديد جميع الالتزامات المختلفة وهي جاهزة للاستخدام فوراً. كما أن هناك العديد من الخدمات التي لم تذكر جاهزة للاستخدام وسيتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام خلال الأيام والأسبابيع القادمة.

وأعرب قمصية عن فخره واعتزازه بالأنظمة والحلول التكنولوجية التي طورتها الشركة بأيدي فلسطينية بحتة خلال العشرة أعوام المنصرمة، والتي أثبتت جدارتها في العمل المستمر دون انقطاع خلال السنوات الماضية في جميع أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ولاقت استحسان الشركات والتجار والوكلاء والأفراد الذين استخدموها خلال هذه السنوات، وساهمت بشكل كبير في خدمة المواطن والتسهيل عليه وتقليل التكلفة.

وأضاف قمصية أن الشركة شاركت في الكثير من الموتمرات والمعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، كما شاركت بفاعلية في مسابقات مختلفة في مجال تطوير أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني، وفازت بالمرتبة الأولى في أحد أهم المسابقات والتي أقيمت من قبل سيتي بانك بالشراكة مع شركة ماستركارد العالمية وشركةIBM وشركات أخرى. حيث تم منح هذه الجائزة للشركة من قبل نائب رئيس إدارة البنك وممثلي الشركات في مركز التجارة العالمي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار قمصية بأن الشركة كانت بانتظار التراخيص النهائية للمحفظة لطرح الخدمات الالكترونية والتي كانت حصراً على أصحاب الحسابات البنكية، لأي شخص دون الحاجة الى فتح حساب بنكي وباجراءات بسيطة وآمنة، وتخضع لأعلى مستويات من الحماية وسرية المعلومات وخصوصية المشتركين.

وختم قمصية بقوله أن إطلاق المحفظة الإلنكترونية ستكون مرحلة مهمة في عادات المواطنين عبر التحول من استخدام النقد الى الدفع الإلكتروني، كما ستفتج مجالات واسعة للأشخاص غير البنكيين الذين لم تكن في حسابانهم وستساعدهم في ازدهار أعمالهم والحصول على منافع كبيرة وجديدة من نوعها، "وحتماً ستوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة".

انتهى،،