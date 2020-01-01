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ريال مدريد واثق من عدم موافقة مبابي على تجديد العقد

الإثنين 04 مايو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد واثق من عدم موافقة مبابي على تجديد العقد


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد لا يكترث لما تداولته وسائل الإعلام الفرنسية حول اقتراب كيليان مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات مبابي في الصيف المقبل أو الذي يليه، مستغلاً أن عقد اللاعب سينتهي عام 2022، وسيكون باريس مضطراً لبيعه في النهاية لتجنب رحيله مجاناً.

لكن انتشرت بعض التقارير يوم أمس التي ادعت أن باريس يجهز عرضاً خيالياً لإقناع مبابي بتجديد العقد، وبالتالي قطع الطريق على النادي الملكي، كما أوضحت أن اللاعب سيوافق على العرض الذي سيجعله يحصل على راتب سنوي ضخم جداً، ومماثل لما يجنيه زميله البرازيلي نيمار.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة ديفنسا سنترال، فإن ريال مدريد واثق تماماً أن المهاجم الفرنسي الشاب لن يوافق على تجديد عقده مع باريس، لأن هناك اتفاق بينهما بالفعل على الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الأمر لا يقتصر على مبابي وحسب، بل يمتد إلى النادي الباريسي أيضاً الذي لن يكون قادراً على رفع راتب مبابي بشكل جنوني كما تتحدث بعض المصادر، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع أندية العالم بسبب جائحة كورونا.

ويعيش باريس بالذات فترة صعبة جداً على الصعيد الاقتصادي بعد أن تم إلغاء الدوري الفرنسي بشكل كامل، حيث سيخسر جميع الإيرادات التي كانت ستدخل على النادي من حقوق البث التلفزيوني وتذاكر المباريات، كما أن الشركات الراعية لن تدفع للنادي أموالاً خلال فترة التوقف الحالية.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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