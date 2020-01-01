الكشف عن تضحية نيمار من أجل برشلونة

وكالات / سما /

دائماً ما يكون برشلونة صاحب بصمة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث يسعى لضم النجوم والمواهب لتدعيم صفوفه للصراع على الألقاب، ويأتي البرازيلي نيمار دا سيلفا في مقدمة هؤلاء النجوم.

وتراجع غضب جماهير البارسا تجاه الخائن نيمار دا سيلفا بعد رحيله مقابل 222 مليون يورو قبل 3 أعوام، في ظل فشل تعويضه رغم التعاقد مع عدة لاعبين في مركزه، وكذلك بسبب الأزمة الهجومية التي يُعاني منها البلاوجرانا.

ومن جهته، يشعر نيمار دا سيلفا بأنه ارتكب خطأ فادحاً بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، ولذلك فهو يبذل قصارى جهده من أجل العودة إلى برشلونة، والتي بصم فيها على مستويات مميزة مع الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن يُقم تضحيات كبيرة من أجل العودة إلى الكامب نو، فالبرازيلي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بحوافز تصل إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن نيمار دا سيلفا منفتح على فكرة تخفيض راتبه، إذا انتقل إلى برشلونة، لكنه يريد ضمانات رياضية من إدارة النادي الكتالوني.

وقبل إعلان برشلونة عن إنهاء المفاوضات مع سان جيرمان بشكل نهائي، خلال الصيف الماضي، قالت تقارير صحفية إن نيمار كان مستعداً لتقديم 20 مليون يورو من أمواله الخاصة، لإقناع النادي الفرنسي بإعادته إلى “كامب نو”.

وذكرت أن سان جيرمان لم يهتم بعرض اللاعب البرازيلي وكان يريد من برشلونة أن يدفع جميع الأموال (180 مليون يورو)، حتى يسقط في فخ اللعب المالي النظيف، على اعتبار أن البارسا دفع 120 مليون مقابل جريزمان.