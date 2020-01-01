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اليوم .. كلمة للرئيس في قمة دول عدم الانحياز

الإثنين 04 مايو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم .. كلمة للرئيس في قمة دول عدم الانحياز


رام الله / سما /

 يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، كلمة أمام قمة عدم الانحياز، التي دعا لها رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الحالية للحركة، الهام علييف، وفق ما نقل عن الوكالة الرسمية.

ويطلع الرئيس، المشاركين في القمة، التي تعقد أعمالها عبر تقنية التواصل عن بعد، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفق ما أوردت وكالة وفا.

وسيعرض الرئيس محمود عباس أمام القمة، الجهود والإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة وباء كورونا وتداعياتها.

وتعقد القمة تحت شعار "متحدون في مواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)"، تأكيدًا لالتزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها حركة عدم الانحياز في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الأخطار التي تهدد دول العالم وشعوبها والتي منها وباء كورونا وما يتسبب به من أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية في دول العالم، بحسب الوكالة الرسمية.

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