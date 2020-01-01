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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 04 مايو 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

تصدرت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الإثنين، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في الخليل واقامة مصعد في الحرم الابراهيمي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- تسجيل إصابتين جديدتين بــ"كورونا" في القدس المحتلة و68 حالة وفاة بين جالياتنا بالعالم

- وصول الدفعة الأولى من العالقين في الأردن و40 ألف عامل يتوجهون لأماكن عملهم داخل أراضي الـ48

- القبض على 11 شخصا من أصحاب البسطات لاعتدائهم على عناصر الشرطة في الخليل

- محكمة أميركية تسقط قضية بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية

- عمان: تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين لشعبنا

- "حماس" تمنع موظفي "التنمية الاجتماعية" من دخول مقر الوزارة في غزة

- صندوق الاستثمار يطلق برنامج "إسناد" لدعم المنشآت الصغيرة

- الجامعة العربية والبرلمان العربي يرحبان بتقرير "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين

- وزيرة شؤون المرأة لـ "الحياة الجديدة": نظمنا عملية تدخل مبتكرة لمساندة النساء في مواجهة "كورونا"

* "الايام":

- بينيت يصادق نهائيًا على مشروع استيطاني في الخليل وإقامة مصعد في الحرم الابراهيمي

- إصابتان جديدتان بـ "كورونا" في القدس المحتلة و3 حالات شفاء و4 وفيات جديدة في صفوف جالياتنا في أميركا والسعودية

- 361 مواطنًا من العالقين في الاردن يصلون إلى أرض الوطن.. والدفعة الثانية تصل اليوم

- تقديم مشروع قانون للكنيست لتطبيق السيادة الاسرائيلية على الاغوار ومستوطنات الضفة

- "العليا" الاسرائيلية تنظر في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة

- آلاف العمال الفلسطينيين يبدؤون العودة بتصاريح إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل

 * "القدس":

- تقديم مشروع قانون للكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الغور والمستوطنات

- عودة الدفعة الأولى من العالقين بالأردن.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في القدس

- مصادقة نهائية على مشروع استيطاني بالخليل وإقامة مصعد في الحرم الإبراهيمي

- بعد الاعلان عن اقامة مقبرة للمستوطنين أصحاب الأراضي يدقون ناقوس الخطر

- اعتقالات بالضفة واعتداءات على رعاة الأغنام

- تسليم إخطارات هدم لمنازل ومنشآت في قراوة بني حسان والخضر وقلقيلية

- مطلوب خطة وطنية لمستشفيات القدس للتعايش مع كورونا وبعدها

#الصحف الفلسطينية

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