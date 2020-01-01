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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

الإثنين 04 مايو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين من انحاء متفرقة من الضفة.

وعرف من بين المعتقلين: الأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمال رام الله، ونورس فراس صبيح من قرية مركة جنوب جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة جنوب جنين، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين محمد إسحق أبو هشهش، محمود إسحق أبو هشهش، من دورا، وعبد الفتاح عطا أبو جحيشة من إذنا في الخليل، وعميد الحوتري من نابلس، وبراء سمير عمار، وعبد بيقاوي من بلدة قفين في طولكرم.

 
#الاحتلال

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