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أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

الإثنين 04 مايو 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الإثنين 4-5-2020:

الخضروات:

 

بامية: 28 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 10 شيكل

زيتاني: 18 شيكل

البندورة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي:  5 ك = 10 شيكل

الخيار: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

وبصل صغير: 1ك = 1 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  5 – 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

فليفلة: 6 –  7 شيكل

ملوخية: 4 – 5 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1ك = 5 شيكل

بازيلاء: 4 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة: 6 – 7 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 4 شيكل

خروش: 3 شيكل

بنجر: 1ك = 2  – 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

لفت: 1ك = 1 شيكل

زهرة: 2 – 3 شيكل

ملفوف: 2 – 3 شيكل

—-

الفواكه:

عنب: 13 شيكل

بطيخ: 1ك = 3 شيكل

شمام : 1ك = 3 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

موز: 1ك = 4 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

تفاح أمريكي: 6 – 7 شيكل

أجاص: 4 شيكل

جوافة: 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل

خوخ: 1 ك = 6 شيكل

كيوي: 1 ك =  8 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة مندلينا: 5 ك = 10 شيكل

خرشوف: 4 شيكل

بوملي: 2 شيكل

#الخضروات #الفواكه

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