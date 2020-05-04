أسعار الخضروات والفواكه في غزة لهذا اليوم

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الإثنين 4-5-2020:
الخضروات:
بامية: 28 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 10 شيكل
زيتاني: 18 شيكل
البندورة: 5 – 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
الخيار: 6 – 7 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
وبصل صغير: 1ك = 1 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 5 ك = 10 شيكل
فليفلة: 6 – 7 شيكل
ملوخية: 4 – 5 ك = 10 شيكل
فاصولياء: 1ك = 5 شيكل
بازيلاء: 4 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة: 6 – 7 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 4 شيكل
خروش: 3 شيكل
بنجر: 1ك = 2 – 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
لفت: 1ك = 1 شيكل
زهرة: 2 – 3 شيكل
ملفوف: 2 – 3 شيكل
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الفواكه:
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عنب: 13 شيكل
بطيخ: 1ك = 3 شيكل
شمام : 1ك = 3 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
موز: 1ك = 4 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
تفاح أمريكي: 6 – 7 شيكل
أجاص: 4 شيكل
جوافة: 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 8 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 – 5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة مندلينا: 5 ك = 10 شيكل
خرشوف: 4 شيكل
بوملي: 2 شيكل