فلسطينية تعافت من كورونا و أصيبت بالفيروس مرة أخرى

القدس المحتلة / سما /

نقلت امرأة (45 عاما) من جسر الزرقاء إلى مستشفى (هيلل يافه) في مدينة الخضيرة أمس، الأحد، بعد أن عانت من آلام في الصدر وسعال وارتفاع في درجة حرارتها، وبعد إجراء فحص لها تبين أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، وذلك بعد أن أصيبت وتعافت من كورونا قبل نحو شهر.

ورجّح أطباء أن يكون السبب وقوع خطأ في الفحوصات التي أجريت للمرأة قبل نحو شهر، أو لربما هي حالة نادرة، إذ أن الترجيحات الطبية أشارت إلى أن المريض بالكورونا الذي يتعافى من الفيروس لن يصاب بالعدوى مجددا، على الأقل خلال فترة قريبة.

ووفقا للقناة 12 العبرية فان الخطير في الأمر أن السيدة كانت مصابة قبل حوالي شهر بالفيروس وتعافت منه بعد 6 أيام حيث أجرى لها فحص مرتين قبل الخروج وكانت النتائج سلبية اي معافاة - هذا الأمر سيثير قلق العلماء الذين أكدوا سابقا أن من يشفى من كورونا تتكون لديه مناعة.