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فلسطيني الأصل يكشف سبب ترشحه للانتخابات الأمريكية

الإثنين 04 مايو 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني الأصل يكشف سبب ترشحه للانتخابات الأمريكية


وكالات

كشف عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، جستن عطا الله عماش، سبب إعلانه نية الترشح عن حزب الليبراليين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عماش عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان، إن ترشحه لن يكون كما أشيع لأداء دور تخريبي على ترامب أو بايدن.

واتهم أمريكيون عماش، وهو عضو سابق في الحزب الجمهوري، بمحاولة خطف أصوات المستقلين في ميشيغان من بايدن، إذ إن المرشح الديمقراطي يتفوق على ترامب في الولاية.

وفي مقابلة مع "سي أن أن"، قال عماش: "لا أعرف كيف سيغير ترشيحي مسار السباق الانتخابي".

وأضاف أن أي مواطن أمريكي سيصوت لمن كان سيصوت له، في إشارة إلى نفيه أن يصوت المستقلون له بدلا من بايدن.

وأعلن عماش ميله إلى عدم فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، قائلا إن سبب ترشحه هو "الحاجة إلى رئيس يحترم الدستور ويدافع عن الحقوق، ويقوم بإصلاح النظام التمثيلي للحكومة".

وكان عماش استقال من الحزب الجمهوري بعد تصويته لصالح محاكمة ترامب.

وولد عماش في ولاية ميتشغان الأمريكية عام 1980 لأب فلسطيني مسيحي وأم سورية، وهاجر والده إلى الولايات المتحدة عام 1956، وهو متزوج من أمريكية ولديه 3 أولاد.

#فلسطيني #امريكا #انتخابات #جستن عطا الله عماش

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