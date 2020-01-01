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اعتقال 8 مواطنين بالضفة

الإثنين 04 مايو 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 8 مواطنين بالضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين 8 مواطنين بينهم أسرى محررون من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين براء سمير عمار وعبد بيقاوي وهما من بلدة قفين قرب طولكرم، كما اعتقلت عميد الحوتري من نابلس.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال نورس فراس صبيح من قرية مركة قرب المدينة، وجرى اقتحام منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة جنوبًا.

واعتقل من رام الله، الأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمالًا.

وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال المواطن عبد الفتاح عطا أبو جحيشة من إذنا غربًا، إلى جانب المحررين محمد إسحق أبو هشهش ومحمود إسحق أبو هشهش من دورا جنوبًا، وفتش الجيش منازل في البلدة.

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