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أكثر من 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم وقرابة ربع مليون وفاة

الإثنين 04 مايو 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم وقرابة ربع مليون وفاة


وكالات

 تم رسمياً رصد ما يزيد عن 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الإثنين الساعة 3 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وقد تم رصد 3,500,517 إصابة على الأقل، بينها 246,893 وفاة. وسُجلت في أوروبا، وهي القارة الأكثر تأثراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة. وفي الولايات المتحدة سُجلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات.

#فيروس كورونا #اصابات

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