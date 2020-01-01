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اشتية يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطورئ لمدة شهر

الإثنين 04 مايو 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطورئ لمدة شهر


رام الله / سما /

رفع رئيس الوزراء محمد اشتية الليلة توصية الى الرئيس محمود عباس تقضي بتجديد حالة الطوارئ .

جاء ذلك عقب اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء مساء الاحد ضمت لجنة الطوارئ الوطنية و قادة الأجهزة الأمنية و اللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة وبعد استمزاج مجلس الوزراء ، و التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ، وقد تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.

و سوف ينظر الرئيس بهذا الامر اليوم، و في حال موافقة على التوصية فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية و الأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية و الضرورات الحياتية لهم ، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ إنتهت عند منتصف هذه الليلة.

#محمد اشتيه #الرئيس عباس #فيروس كورونا #طوارئ

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