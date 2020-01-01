حالة الطقس : منخفض جوي وأمطار ورياح غدا

القدس المحتلة / سما /

تتأثر المنطقة اعتباراً من ظهر يوم غد الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، من المتوقع ان يصاحبه انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط للأمطار فوق معظم المناطق.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة ستبدأ الامطار بالتساقط على بعض المناطق اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء لتنتشر لاحقاً خلال ساعات المساء والليل وتشمل معظم المناطق، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الفترات ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، كما تهب رياح نشطة.

وفي يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار أحيانا حتى ساعات الظهيرة، وينتهي تأثير المنخفض الجوي لاحقاً، ويكون الطقس بارداً خلال ساعات الليل.

ويحذر خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.