  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : منخفض جوي وأمطار ورياح غدا

الإثنين 04 مايو 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : منخفض جوي وأمطار ورياح غدا


القدس المحتلة / سما /

تتأثر المنطقة اعتباراً من ظهر يوم غد الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، من المتوقع ان يصاحبه انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط للأمطار فوق معظم المناطق.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة ستبدأ الامطار بالتساقط على بعض المناطق اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء لتنتشر لاحقاً خلال ساعات المساء والليل وتشمل معظم المناطق، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الفترات ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، كما تهب رياح نشطة.

وفي يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار أحيانا حتى ساعات الظهيرة، وينتهي تأثير المنخفض الجوي لاحقاً، ويكون الطقس بارداً خلال ساعات الليل.

ويحذر خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة"التنمية الاجتماعية" تحمل "حماس" المسؤولية عن توقف خدماتها في غزة.. وحمد يرد

وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية

ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

قاتل بن لادن يكشف تفاصيل العملية بعد 9 سنوات

باراك يكشِف: جميع الوزراء وافقوا عام 82 على طرد الفلسطينيين من لبنان للأردن واسقاط الملك حسين

غزة: الشرطة تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

اشتية يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطورئ لمدة شهر

12

في خطوة استيطانية. بينيت يصادق نهائيا على مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي

الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استطلاعية فوق الحدود السورية اللبنانية

444

نيويورك تايمز: "كورونا" ينعش الحياة في غزة بتجارة "الملابس الواقية" إلى إسرائيل

الاغوار

تقديم مشروع قانون للكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الغور ومستوطنات الضفة