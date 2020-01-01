كورونا عالميا: نحو 248 ألف وفاة و3 مليون و 555 ألف إصابة

عواصم /سما/

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 247,631 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و 555 ألف و 338 شخصاٌ، تعافى منهم نحو مليون و151 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 14 دولة، الأحد، عن وفاة 42 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 4,103 إصابات جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع عن حصيلة وفيات السبت التي كانت 47 وفاة، وزيادة عن حصيلة المصابين التي سجلت 3,943 إصابة جديدة في 17 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف السبت، نحو 74 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,968 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الأحد عن 963 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 68,407 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و 184 ألف و 490 شخصاً، منهم 23,716 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 28,884، منهم 174 الأحد، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 210,717 إصابة، منهم 1,389 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

بريطانيا التي تحتل المركز الثالث عالمياً، سجلت الأحد، 315 حالة وفاة، من مجموع 28,446 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 4,339 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 186,599 حالة مؤكدة.

ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 25,264 شخصاً منهم 164 الأحد، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 247,122 شخصاً، منهم 1,533 في آخر 24 ساعة.

كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 24,895 وفاة، منهم 135 الأحد، وحصيلة 168,693 إصابة، منهم 297 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,844 حالة، منهم 79 الأحد، وحصيلة 49,906 إصابات، منهم 389 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 6,845 شخصاً، منهم 33 الأحد، وحصيلة 165,532 إصابة، منهم 565 آخر 24 ساعة.

البرازيل التي تستقر في المركز التاسع، بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,777 شخصاً منهم 27 الأحد، وبلغ اجمالي الإصابات 97,929 حالة مؤكدة، منهم 1,370 في آخر 24 ساعة.

إيران التي تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,203 أشخاص، منهم 47 الأحد ط، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 97,424 إصابة، منهم 976 آخر 24 ساعة.

وفي المركز العاشر تستقر هولندا، بحصيلة وفيات بلغت 5,056 شخصاً، منهم 69 الأحد، و حصيلة اصابات تبلغ 40,571 إصابة، منهم 335 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، على مركزها ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الأحد ومنذ ايام ماضية اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,877 حالة، منهم تسجيل إصابة شخصين فقط في آخر 24 ساعة.

وتستقر كندا عند المركز ال12 عالمياً، حيث سجلت السبت 109 حالات وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 3,675 شخصاً، كما سجلت 2,643 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 59,357 حالة في البلاد.

42 وفاة و 4,103 إصابات جديدة في 14 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الأحد عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، المغرب، والصومال، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 14 شخصاً، من مجموع 429 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 272 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 6,465 حالة.

وسجلت السعودية 8 حالات وفاة، من مجموع 184 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,552 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 27,011 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الإمارات 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 126 شخصاً، كما سجلت 564 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,163 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 38 شخصاً، كما سجلت 364 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,983 حالة حتى الآن.

كما سجلت الجزائر 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 463 شخصاً، فيما سجلت 179 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,474 حالة حتى الآن.

وسجلت العراق وفاة شخصين، من مجموع 97 وفاة في البلاد، كما سجلت 77 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,296 شخصاً.

المغرب من جانبها سجلت وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 174 شخصاً، كما سجلت 174 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,903 حالات حتى الآن.

وسجلت الصومال، وفاة شخص واحد، من مجموع 32 وفاة في البلاد، كما سجلت 51 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 722 شخصاً.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر، 679 إصابة جديدة من مجموع 15,551 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وسجلت البحرين 99 إصابة جديدة من مجموع 3,383 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة، من مجموع 3,383 إصابة، توفي منهم 12 شخصاً حتى الآن.

وسجلت لبنان 4 إصابات جديدة، من مجموع 737 إصابة، توفي منهم 25 شخصاً حتى الآن.

وسجلت فلسطين اكتشاف اصابة مواطنين اثنان، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 522 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.

واخيراً سجلت الأردن إصابة واحدة خارجية لشخص عربي على احدى الحدود مع دول الجوار، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 461 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.