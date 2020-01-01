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وفاة فلسطينيين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 04 مايو 2020 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فلسطينيين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة


واشنطن /سما/

 سُجلت حالتا وفاة جديدتان بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية حول العالم إلى 68 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن إسماعيل عبد اللطيف (75 عاما) في ولاية كاليفورنيا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت أن المواطن المتوفي بسبب "كورونا" هو إدريس صالح (90 عاما) من ولاية ميشيغان.

#الخارجية والمغتربين #الجاليات الفلسطينية #وفاة #كورونا #الولايات المتحدة

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