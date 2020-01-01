جنين: القبض على شخصين وضبط 34 مركبة وإغلاق 10 محلات تجارية

جنين / سما /

ضبطت الشرطة (34) مركبة منها أربع مركبات غير قانونية وأغلقت (10) محلات تجارية، وألقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة، على المحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فايروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وتخلل ذلك، ضبط (34) مركبة وإغلاق (10) محلات تجارية وإلقاء القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.