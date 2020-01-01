السعودية تقدم مساعدات طبية لفلسطين

رام الله / سما /

جرى في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني لمواجهة وباء "كورونا"، امتداداً لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه بالمستلزمات الطبية في مواجهة خطر انتشار الوباء.

وبحسب وكلة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من: أوروبا، والصين، والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية.

وتهدف المساعدات إلى تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية شعبنا والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

بدوره، نقل مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري تحيات وتقدير سيادة الرئيس محمود عباس لهذه المكرمة الملكية الطبية، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق، على مواقف الدعم السياسي والاقتصادي المتواصلة لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة.

وحضر مراسم حفل التدشين: مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، وسفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبد العزيز الحزيم.