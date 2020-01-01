معاريف: قائد ركن التخطيط التقى جنرالا كبيرا في الجيش البريطاني

القدس المحتلة / سما /

التقى قائد ركن التخطيط بالجيش الاسرائيلي الجنرال أمير أبو العافية قبل أسبوعين مع جنرال كبير في الجيش البريطاني، حيث ناقشا الاثنان عددا من القضايا من بينها تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مواجهة جائحة الكورونا.

ووفقا لموقع معاريف فإن ركن التخطيط بالجيش الاسرائيلي يعتبر الركن الأكثر هدوءا في هيئة الأركان العامة، إلا أن طبيعة عمله تتعلق في جميع المجالات بدءا من التخطيط والبناء في الضفة الغربية مرورا برسم وتصور الجيش الاسرائيلي بعد عشرة أعوام وانتهاء بإدارة العلاقات الحساسة مع الدول العربية.

من جانبه فقد حدد أبو العافية موعدا لنقل صلاحيات مواجهة الجائحة إلى جهة مدنية ستتبع على الأغلب إلى إدارة خاصة سيتم تشكيلها في وزارة الصحة.