ركن الاستخبارات يتصدر جبهة الحرب ضد الكورونا

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية السابعة بأن ركن الاستخبارات العسكرية بالجيش الاسرائيلي سيواصل مهامه خلال الأسابيع المقبلة في مواجهة تحدي الكورونا، في حين ستعود باقي القوات العسكرية إلى طبيعة عملها قبل الأزمة بما في ذلك جنود الفرقة 98 وقيادة الجبهة الداخلية.

ووفقا للقناة فقد تم تشكيل وحدة مكونة من 400 باحث ومختص في ركن الاستخبارات، ستواصل عملها في دراسة الفايروس واستطلاع آخر مستجداته في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أنه تم الكشف خلال الشهر الماضي عن الوحدة التكنولوجية التابعة لركن الاستخبارات العسكرية بالجيش الاسرائيلي، والتي قامت بتطوير أجهزة تنفس صناعية ساهمت بشكل كبير في احتواء الأزمة.



جدير بالذكر بأن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي كان قد أوعز منذ تقلده منصبه الحالي إلى اجراء مزامنة وتنسيق بين أجهزة الاستخبارات والمعلومات لتعزيز التعاون المتبادل بينها.