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الرجوب: لهذا السبب.. تم تأجيل اجتماع "مركزية فتح" إلى الثلاثاء المقبل

الأحد 03 مايو 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: لهذا السبب.. تم تأجيل اجتماع "مركزية فتح" إلى الثلاثاء المقبل


رام الله / سما /

 أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، تأجيل إجتماع اللجنة الذي كان مقرراً غداَ الاثنين إلى الثلاثاء المقبل بسبب مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة عدم الإنحياز عبر تقنية الفيديو.

وقال الرجوب لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: إن الإجتماع الذي سيعقد مساء الثلاثاء المقبل استحقاق وطني وتنظيمي في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومخططات حكومة الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية وجائحة كوورنا وتداعياتها.

وِاشار الرجوب إلى عدم قبول أي طرف دولي أو إقليمي باستثناء واشنطن لمخططات الضم، مشيراً الى أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها المستويات كافة لإحباط خطة ترمب نتنياهو.

وأضاف الرجوب أن العامل الحاسم لإفشال تلك المخططات هو وحدة الموقف الفلسطيني والقدرة على توظيف عدالة القضية دولياً.

#جبريل الرجوب #حركة فتح #الرئيس عباس #مركزية فتح #مخططات الضم

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