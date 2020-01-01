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لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن لليوم السادس وأمر دفاع جديد

الأحد 03 مايو 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن لليوم السادس وأمر دفاع جديد


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل الأردن.

كما أعلن جابر، خلال المؤتمر الصحفي حول فيروس "كورونا"، تسجيل إصابة بالفيروس لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر، ولم يسمح له بالدخول ليصبح بذلك عدد الحالات الكلي 461 حالة، إضافة لعدم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة، ليبقى عدد المرضى على أسرة الشفاء 64 مريضا.

وأصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الإجراءات السلبية داخلها، وإلزام كافة الموظفين والزبائن بارتداء الكمامات والقفازات.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات #وفيات #كوفيد 19

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