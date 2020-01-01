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الإمارات تسجل 7 وفيات و 564 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 03 مايو 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تسجل 7 وفيات و 564 إصابة جديدة بكورونا


ابو ظبي /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 14 ألفاً و163 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 126 حالات.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

وأعلنت الوزارة تعافي 99 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2763 حالة.

#الامارات #فيروس كورونا #اصابات #وفيات

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