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الحكم بالسجن والغرامة على الطالبة الجامعية ميس أبو غوش

الأحد 03 مايو 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن والغرامة على الطالبة الجامعية ميس أبو غوش


رام الله / سما /

حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر على الأسيرة ميس أبو غوش، طالبة الإعلام في جامعة بير زيت، بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً وغرامة مالية مقدارها ألفا شيقل بتهمة المشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ابو غوش من منزلها الكائن في مخيم قلنديا بعد دهمه وتخريب محتوياته والاعتداء عليها بالضرب المبرح والتنكيل بعائلتها في بداية أيلول الماضي، وخضعت للتحقيق القاسي في زنازين المسكوبية بالقدس المحتلة لمدة شهر.

يُذكر أن الأسيرة ميس هي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش، والفتى سليمان أبو غوش (17 عاماً) الذي اعتُقل إدارياً مرتين، وسبق لقوات الاحتلال أن هدمت منزل عائلتها في المخيم.

#سجون الاحتلال #ميس ابو غوش

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