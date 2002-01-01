  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس البرلمان العربي يرحب بتقرير الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية

الأحد 03 مايو 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان العربي يرحب بتقرير الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية


القاهرة /سما/

 رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد السلمي في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأدان إستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.

وشدد السلمي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين.

#البرلمان العربي #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية #مخططات الضم #المحكمة الجنائية الدولية

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....

وزارة"التنمية الاجتماعية" تحمل "حماس" المسؤولية عن توقف خدماتها في غزة.. وحمد يرد

فرانس بريس: لماذا تثير صحة كيم جونغ أون هذا القدر من الانتباه والتكهّنات؟

باراك يكشِف: جميع الوزراء وافقوا عام 82 على طرد الفلسطينيين من لبنان للأردن واسقاط الملك حسين

السعودية ترد على الأنباء الخاصة برفع الحظر عن إيقاف الصلاة في المساجد

قاتل بن لادن يكشف تفاصيل العملية بعد 9 سنوات

فتح" ترفض الهجوم على اشتية وتؤكد ثقتها وتقديرها لحكومته

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

توصية بتمديد حالة الطوارئ.. بالفيديو وزيرة الصحة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس

كورونا

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة بـ"كورونا"

------

المقاولون بغزة للحكومة: لم يعد بمقدورنا الاستمرار والحقوق قبل القروض والأزمات أوصلتنا لخط النهاية

محكمة اميركية تسقط قضية بـ900 مليون دولار ضد السلطة ومنظمة التحرير