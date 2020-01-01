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خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي.. اليك تفاصيلها

الأحد 03 مايو 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي.. اليك تفاصيلها


القدس المحتلة / سما /

طرحت وزارة المالية الإسرائيلية على الحكومة خطة متعددة المراحل لإعادة المرافق الاقتصادية والتعليمية الى مجراها الطبيعي تدريجيا، في إطار استراتيجية الخروج من أزمة "كورونا".
 
وحسب إذاعة "مكان" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تنص على إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة وغرف الضيافة، وبعض الفنادق والمحميات الطبيعية حتى بعد غد الثلاثاء.
 
وفي إطار هذه المرحلة استؤنفت الدراسة اليوم في الصفوف الأول حتى الثالث والحادي عشر والثاني عشر. أما المرحلة الثانية فستشمل إعادة الأطفال الى الحضانات والرياض اليوم الأحد المقبل.
 
وتنص الخطة في المرحلة الثالثة على إعادة فتح الأسواق التجارية وغرف اللياقة البدنية والمتاحف، الى جانب السماح بإجراء مباريات رياضية دون جمهور وذلك بعد أسبوعين من اليوم، وبعد ذلك السماح لأصحاب المطاعم وقاعات الأفراح بإعادة تشغيلها وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
 
هذا وسمحت محكمة العمل في بات يام لشركة الطيران "العال" بسحب مئة وخمسة ملايين شيكل من الأموال الفائضة التي تراكمت في صندوق التعويضات لمستخدمي الشركة رغم اعتراضهم. وقد طلبت إدارة الشركة استخدام هذه الأموال لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالعال في ظل الكورونا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #تخفيف القيود

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