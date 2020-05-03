الخضري: صحفيو فلسطين حققوا نجاحات رغم التضييق وفضحوا ممارسات الاحتلال

غزة / سما/

وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار التحية والتقدير لكافة الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية والنشطاء الصحفيين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 3-5-2020 الاعتزاز والفخر بالكوادر الصحفية والإعلامية التي تؤدي واجبها على أكمل وجه في مختلف الظروف والميادين، وتعاني مرارة الحصار والاستهداف.

وأشار الخضري إلى أن الصحفيين سلطوا الضوء على المعاناة بسبب الاحتلال وسياساته، وهم جزء من هذه المعاناة، مستذكراً ما قدموه من عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما لا يزال 18 صحفي معتقلاً في سجون الاحتلال يدفعون ضريبة الحقيقة وفضح ممارسته.

وشدد على الصحفيين في مختلف الميادين حققوا اختراقات ونجاحات وحصدوا جوائز في مختلف المجالات رغم التضييق والاعتداء والحصار والملاحقة، وأثبتوا أنهم رغم ذلك قادرين على العطاء والتميز والإبداع.

وأكد الخضري ضرورة توفير البيئة المناسبة للعمل الإعلامي في فلسطين من قبل السلطات وتوفير الدعم الكافي لهم من الجهات ذات الاختصاص.

وأكد الخضري أهمية وجود حراك فاعل من مختلف النقابات الدولية والمؤسسات المختصة للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الصحفيين الأسرى في سجونه، ووقف ملاحقة واعتقال الصحفيين.

وأشار إلى أن احترام حرية الصحافة من احترام حقوق وحريات المواطن، مشدداً ضرورة تعزيز دور السلطة الرابعة، وحماية منظومة الإعلام في ظل انتشار وتنوع المنصات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتجديد في العمل الإعلامي، ليمارس الصحفي والمؤسسات الإعلامية دورهم على أكمل وجه.

وأشاد الخضري بصحفيي فلسطين وإصرارهم على العمل في مختلف الظروف والنجاح في تغيير الصورة النمطية عربياً ودولياً عن الواقع الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال في غزة بالحصار والحرب، وفي الضفة الغربية في الاستيطان والجدار، وفي القدس في محاولات التهويد واستهداف الأقصى.