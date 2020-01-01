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الأسهم السعودية تتراجع بعد تصريحات لوزير المالية تتعلق بكورونا

الأحد 03 مايو 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسهم السعودية تتراجع بعد تصريحات لوزير المالية تتعلق بكورونا


الرياض /وكالات/

تراجعت الأسهم السعودية 6.8 % عند بدء التداول، اليوم الأحد، بعد تصريحات لوزير المالية السعودي قال فيها إنه سيتم اتخاذ "إجراءات صارمة" لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة تلفزيونية أمس السبت إن: "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وبحسب الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية يوم الخميس إنها تتوقع أن تقوم المملكة بتسجيل عجز قياسي في الميزانية لعام 2020 يبلغ 112 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 2.3 %. بينما قالت "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث إن الانكماش سيكون بنسبة 5 % على الأقل.

وفي أسواق الخليج الأخرى، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 3.2 % بينما تراجع سوق أبو ظبي 1.6%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.6 %، أما في الكويت، فتراجع مؤشر السوق الأول 1.0 %، وتراجع مؤشر السوق العام 0.8 %.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلا من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط كمصدر رئيسي للايرادات العامة.

المصدر: أ ف ب

#السعودية #الاسهم #كورونا

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