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"ناشيونال إنترست": روسيا تطور منظومة مجهزة بأقمار صناعية صغيرة مفترسة

الأحد 03 مايو 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ناشيونال إنترست": روسيا تطور منظومة مجهزة بأقمار صناعية صغيرة مفترسة


وكالات / سما /

كتبت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية، مقالة جاء فيها أن روسيا تطور سلاحا جديدا مضادا للأقمار الصناعية، للقضاء على الأقمار المعادية أو تعطيل عملها.

ووفقا للمقالة، يقوم المتخصصون الروس بإنشاء مجمع مجهز بأقمار صناعية صغيرة جدا، مجهزة بالأسلحة ومحرك دفع صغير، الذي سيتم استخدامه كمرحلة أولى. ويضم المجمع أيضا طائرة اعتراضية من طراز "ميغ-31".

وفي وقت سابق، نشر الصحفي بارت هندريكس، مقالا تحليليا جمع فيه حقائق غير مرتبطة ببعضها البعض – وتضمن "بعض الصور وعقود حكومية ومعلومات حول الاختبارات"، ومنها استنتج بأن روسيا تقوم بإنشاء منظومة خاصة تحمل اسم "بوروفيستنيك"، مهمتها تدمير الأقمار الصناعية.

وقال هندريكس إنه سيتم تزويد"بوروفيستنيك"، بأقمار صناعية صغيرة الحجم "مفترسة". وزعم بأنه شاهدها بالفعل على صور لاختبارات وتجارب جرت في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

وأشار الصحفي، إلى أنه شاهد صور لمقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31 ب م"، وهي تحمل صواريخ كبيرة جدا لا تشبه صواريخ "جو- جو" ولا "جو-أرض".

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