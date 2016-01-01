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غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية

الأحد 03 مايو 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بلدية النصيرات توضح ملابسات قرار تكليف نجل رئيس البلدية


غزة / سما /

أصدرت بلدية النصيرات، اليوم الأحد، بيانًا للرأي العام بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين نجل رئيس البلدية أحمد موسى عبد القادر جبر بمنصب جديد.

وقالت البلدية في بيانٍ لها: "تابعنا منذ الصباح ما دار عبر شبكات التواصل الاجتماعي من لغط حول قرار نقل الموظف أحمد موسى جبر إلى قسم الحرف والصناعات".

وأضافت البلدية: "وللتوضيح ووضع الرأي العام في صورة ما جرى نعلمكم بأنه بناءً على توصيات اللجنة المختصة بالتحقيق في حريق النصيرات، فقد تم نقل الموظفين العاملين في قسم الحرف والصناعات في البلدية؛ ما أدى إلى شغور القسم من الموظفين".

وتابعت البلدية: "ووفق الأصول قامت إدارة البلدية بترشيح خمسة موظفين للعمل ضمن قسم الحرف والصناعات، ومنهم الموظف/ أحمد موسى جبر، علمًا إنه يعمل بالبلدية قارئ عدادات ميداني منذ عام 2016م وطبيعة وظيفته التي تم تكليفه بها في قسم الحرف والصناعات هي ذات طبيعة ميدانية وتحتاج لموظف لديه خبرة في العمل الميداني".

واردفت: "فوجئنا بعد صدور قرار النقل الإداري للموظف بحدوث اتهامات غير مبررة، وتفتقد إلى معرفة ملابسات النقل والآليات التي تمت بها الأمور وفق الأنظمة والقوانين".

وأكدت البلدية في ختام بيانها، على أنها قامت بإلغاء التكليف بالنقل وإعادة الموظف لعمله السابق، حرصًا على المصلحة العامة وسحبًا للذرائع.
 

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