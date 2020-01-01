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الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت

الأحد 03 مايو 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت


سلفيت /سما/

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بوقف بناء وهدم لمنزلين وسقيفة في المنطقة الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطنين عبد الحكيم عزيز مرعي، وياسين نبيل مرعي إخطارين بوقف بناء منازليهما قيد الإنشاء، والمواطن جلال كنعان إخطارا بهدم السقيفة.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين ورعاة الأغنام من البقاء في المنطقة الشمالية الغربية من البلدة المسماة (النويطف) بحجة قربهم من المستوطنات المقامة عنوة على أراضي البلدة.

#الاحتلال الاسرائيلي #اخطار هدم #سلفيت

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